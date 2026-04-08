Общество

Педагог Вачской средней школы Анастасия Кузнецова стала лауреатом Всероссийского конкурса "Педагогический дебют"

08 апреля 2026 11:14

Учитель физики и математики Вачской средней общеобразовательной школы Анастасия Кузнецова стала лауреатом Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют». Всего в финале состязания участвовало более 200 педагогов со всей страны, прошедших предварительный отбор. По итогам испытаний победителем признан один участник, лауреатами – десять учителей.

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, организатором конкурса выступает Ассоциация лучших школ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования и других структур.

Заочный отборочный этап, который предшествовал финалу конкурса, стал для участников профессиональным вызовом и возможностью продемонстрировать свои педагогические компетенции в дистанционном формате. На этом этапе конкурсанты должны были подготовить и представить комплексное портфолио, включающее несколько обязательных компонентов.

В первую очередь, педагоги разработали и оформили методические проекты. Эти материалы должны были отражать их индивидуальный педагогический стиль, умение структурировать учебный процесс, подбирать эффективные приёмы и средства обучения, а также учитывать возрастные и психологические особенности учащихся.

Второй важной задачей стало создание видеозаписи открытого урока на свободную тему. Это позволило членам жюри оценить не только теоретическую подготовку, но и практические навыки педагога: его манеру общения с классом, владение аудиторией, способность удерживать внимание учеников и создавать на уроке рабочую, творческую атмосферу.

Завершающей частью отборочного тура стало написание эссе на тему: «Урок, который не прошёл для меня даром». В своих работах конкурсанты размышляли о собственном профессиональном становлении, анализировали ключевые моменты своей педагогической биографии и делились историями о том, как тот или иной опыт, будь то собственный успех или неудача, повлиял на их мировоззрение и подход к преподаванию.

«Главный приз любого профессионального конкурса – это рост самого педагога. Чем активнее наши учителя выступают на таких состязаниях, тем быстрее и эффективнее развивается вся образовательная система. Это задача, закрепленная в национальном проекте «Молодежь и дети», – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Программа финала включала четыре задания. Учителя проводили конкурсные уроки, отражающие самобытность регионов, которые они представляли, а также презентовали персональный опыт работы по теме «У меня это хорошо получается». Кроме того, педагоги выступали по самым актуальным вопросам развития образовательной отрасли и предлагали решения конкретных педагогических ситуаций.

«Это была не просто неделя сложных испытаний. Это время новых знакомств, удивительных мастер-классов, ценных советов от экспертов в области образования и атмосферы, в которой хочется расти дальше Я бесконечно рада, что смогла стать лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Для меня это не просто звание, а признание того, что я на правильном пути. А главное - я смогла с гордостью представить свою школу и Нижегородскую область на всероссийском уровне», – поделилась впечатлениями Анастасия Кузнецова.

Напомним проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов организовано в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Фото: минобрнауки Нижегородской области

