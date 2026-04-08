Решения по 14 жизненным ситуациям приняли в Нижегородской области Общество

Решения по 14 жизненным ситуациям проработали и внедрили в Нижегородской области в рамках Национальной социальной инициативы за четыре года. Органы исполнительной власти во взаимодействии с институтом Регионального сервисного уполномоченного улучшили работу социальных учреждений. Теперь граждане могут еще легче, быстрее и эффективнее получать необходимую им помощь и поддержку. Все проекты реализованы в регионе в 2022-2025 годах. Итоги работы подвели на прошлой неделе в ходе регионального штаба Национальной социальной инициативы.

Мероприятие прошло под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина. В заседании штаба приняли участие министр демографии и человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, заместитель министра социального развития и семейной политики Вадим Цыганов, заместитель министра здравоохранения Татьяна Коваленко, заместитель министра образования Нижегородской области Мария Черникова, региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына, региональный уполномоченный по правам ребенка Маргарита Ушакова, руководитель АНО Ресурсный центр «Дети в семье» Светлана Меллер и региональный сервисный уполномоченный Екатерина Ширманова.

«За прошедшие годы мы повысили эффективность предоставления услуг в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, молодежной политики, трудоустройства. Созданы возможности для профессионального обучения людей с ограничениями здоровья, повысилась доступность медицинской помощи, проведена цифровизация множества социальных услуг, найдены решения для трудоустройства соискателей старшего возраста. Внедрение этих решений означает, что качество социальных услуг, которые помогают людям решить конкретные жизненные ситуации, стало выше», - пояснил Андрей Чечерин.

Участники заседания уделили особое внимание результатам работы по двум жизненным ситуациям в 2025 году.

В рамках проекта «Повышение качества оказания гериатрической помощи населению» в регионе была выстроена система раннего выявления и профилактики когнитивных нарушений. Главная цель – сохранить память, внимание, мышление, интеллектуальную и социальную активность нижегородцев старшего возраста, а также снизить риск развития у них деменции. Это ценный вклад в достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сегодня кабинеты когнитивного наблюдения для пациентов старшего возраста функционируют на базе четырёх «пилотных» медучреждений: Городской клинической больницы №3, а также городских поликлиник №7, №4 и №50 Нижнего Новгорода. В 2025 году специализированную помощь получили более тысячи человек.

Кроме того, на базе Городской поликлиники №30 Нижнего Новгорода открыли уже вторую «Клинику памяти». Здесь можно пройти бесплатное нейропсихологическое тестирование, получить консультацию врача и посетить занятия, помогающие предотвратить развитие когнитивных нарушений.

Вторая жизненная ситуация – «Обеспечение выбора образовательных и карьерных стратегий для детей с ОВЗ и инвалидностью». В рамках этой инициативы в 14 коррекционных школах Нижегородской области ввели профессиональное обучение. Теперь уже при выпуске из школы юные нижегородцы получают документы о наличии квалификации и могут сразу трудоустроиться.

В 2025 году на программы профобучения поступили 192 человека. В целом за прошедшие три года было запущено 18 образовательных программ: от швеи и повара до столяра, овощевода и специалиста по благоустройству. В среднем 72% выпускников коррекционных школ, прошедших эти программы, трудоустраивается в партнёрские компании – организации общественного питания, крупные заводы, гостиничные комплексы, сельскохозяйственные предприятия, крупные сети гипермаркетов и супермаркетов.

Например, несколько девушек, закончивших нижегородскую школу-интернат №95 в 2025 году, имеют профессию «Овощевод». Сегодня они работают специалистами отдела «Товары для сада» в крупном гипермаркете. Нижегородки консультируют покупателей, подбирают продукцию, презентуют новые товары и ухаживают за растениями. Перед трудоустройством выпускницы проходили здесь практику и уже тогда познакомились с коллективом. Сейчас девушки продолжают развиваться: прошли профессиональное тестирование, перешли из стажеров в специалистов 1-го, а затем 2-го квалификационного шага с повышением заработной платы.

Участники заседания также обсудили планы по дальнейшему развитию Национальной социальной инициативы в регионе. По словам Екатерины Ширмановой, в этом году было утверждено еще четыре направления: «Школы хронических неинфекционных заболеваний», «Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Поддержка молодых семей», «Организация отдыха и оздоровления детей».

«Всего с 2021 года Нижегородская область взяла в работу 25 жизненных ситуаций по пяти направлениям – «Социальная защита», «Образование», «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости» и «Молодежная политика». Наш регион один из первых присоединился к реализации Национальной социальной инициативы – это проект Агентства стратегических инициатив. Мы отмечаем, что удовлетворенность нижегородцев социальными услугами, действительно, растет. Важно не останавливать наши усилия и искать новые возможности для улучшения качества жизни людей», – заключила Екатерина Ширманова.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

