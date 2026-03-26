Начальник цеха нижегородской агрофирмы умер на работе Происшествия

Работника агрофирмы "Сеймовская" нашли мертвым после обеда, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону.

По данным надзорного ведомства, начальник цеха водоснабжения и водоотведения ушел на обеденный перерыв 24 марта и не вышел на работу. В 16:00 коллеги обнаружили его без признаков жизни.

Инспекция труда проводит расследование для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что директор нижегородской фирмы найден мертвым в цистерне с нефтепродуктами.