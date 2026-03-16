Двое рабочих погибли при падении в лифтовую шахту с 27-го этажа в Канавине

Фото:
В Нижнем Новгороде разбираются в обстоятельствах гибели двух рабочих на стройке жилого дома на улице Украинской в Канавинском районе. Трагедия произошла 13 марта, сообщили в региональной Гострудинспекции.
По предварительным данным, мужчины убирали помещения на 27-м этаже строящегося здания. Во время работ они сорвались в лифтовую шахту и упали на бетонное основание. От полученных травм оба скончались на месте.
Известно, что один из погибших работал в компании "ДКГ". Трудовой статус второго 31-летнего мужчины сейчас устанавливают.
При этом работодатели не уведомили региональную Гострудинспекцию о произошедшем. В связи с этим к ответственным лицам будут применены меры административного воздействия.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что рабочий лишился руки на нижегородском производстве.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+