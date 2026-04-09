Общество

Евгений Люлин: "Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России"

09 апреля 2026 12:02 Общество
Евгений Люлин: Земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России

Фото: Дмитрий Косолапов/ пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале поздравил коллектив Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) с 80-летним юбилеем, подчеркнув уникальную роль Сарова и его историческую заслугу в сохранении закрытых городов.

«Саровскому ядерному центру и институту экспериментальной физики – 80 лет! Поздравляю ученых и всех специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ с этой знаменательной датой!» – написал Евгений Люлин.

«Это просто чудо, что земля Серафима Саровского стала местом, где лучшие умы страны создают будущее России. Тут разработали атомную и термоядерную бомбы. Физику высоких плотностей энергии. Идеи первых АЭС и атомного ледокольного флота. И сегодня это – мозг «Росатома», удивляющий мир своими открытиями, суперкомпьютерами, лазерными установками», – отметил спикер регионального парламента.

«О вкладе саровских ученых в науку и технику знают все. А вы в курсе, что в 90-е Саров спас от гибели все наукограды страны?! Систему Минатома тогда просто взяли и прекратили снабжать. Ученым пришлось стать законодателями. Вместе с горсоветом Арзамаса-16 создали проект закона «О ЗАТО», добились встречи с Ельциным. В то лихое время убедили руководство страны сохранить закрытые города и их уникальные предприятия», – подчеркнул председатель Законодательного собрания.

«Не открытия и не технологии являются самым ценным капиталом атомной отрасли. Люди! Уникальные специалисты. Профессионалы экстра-класса. Преданные стране патриоты. Сегодня мы говорим им огромное спасибо и желаем новых успехов во славу Отечества!» – резюмировал Евгений Люлин.

