Полицейские изъяли на Бору нелегальный алкоголь на 3,8 млн рублей Происшествия

В Нижегородской области сотрудники полиции изъяли крупную партию немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Незаконную торговлю организовали соседи по гаражному кооперативу на улице ГоГРЭС. Два склада с нелегальным алкоголем обнаружили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области при поддержке борских полицейских. Они изъяли 7642 бутылки алкоголя неизвестного происхождения и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Экспертиза установила, что в бутылках находилась жидкость с содержанием этанола, подлежащая обязательной маркировке.

Подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители. Один из них признал причастность к незаконному приобретению и сбыту алкоголя. По его словам, он закупил крупную партию немаркированной продукции и успел реализовать часть товара на Бору. Второй фигурант от дачи пояснений отказался.

Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый алкоголь передан на хранение в МРУ Росалкогольтабакконтроль.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

За подобные преступления законодательством предусмотрены наказания от штрафа до 3 млн рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

