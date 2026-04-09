Последние новости рубрики Происшествия
09 апреля 2026 18:40
Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно
09 апреля 2026 18:31
Экс-аудитора нижегородской КСП посадили на 7,5 года за взятки
09 апреля 2026 17:50
Полицейские изъяли на Бору нелегальный алкоголь на 3,8 млн рублей
09 апреля 2026 16:41
Силовики нагрянули с обысками в Арзамасский медицинский колледж
09 апреля 2026 16:00
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признался в получении взятки
09 апреля 2026 13:18
Экс-инспектор нижегородского АТИ получила штраф 2 млн рублей за коррупцию
09 апреля 2026 13:10
Сотрудница аптеки на Бору трижды упала в обморок и скончалась
09 апреля 2026 12:13
Экс-чиновник из Заволжья получил условку за махинации с контрактом
09 апреля 2026 11:14
Бизнесмена осудят за вырубку леса на 16 млн в Нижегородской области
09 апреля 2026 08:08
У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW
Происшествия

Полицейские изъяли на Бору нелегальный алкоголь на 3,8 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции изъяли крупную партию немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Незаконную торговлю организовали соседи по гаражному кооперативу на улице ГоГРЭС. Два склада с нелегальным алкоголем обнаружили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области при поддержке борских полицейских. Они изъяли 7642 бутылки алкоголя неизвестного происхождения и 9 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

Экспертиза установила, что в бутылках находилась жидкость с содержанием этанола, подлежащая обязательной маркировке.

Подозреваемых задержали. Ими оказались местные жители. Один из них признал причастность к незаконному приобретению и сбыту алкоголя. По его словам, он закупил крупную партию немаркированной продукции и успел реализовать часть товара на Бору. Второй фигурант от дачи пояснений отказался.

Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый алкоголь передан на хранение в МРУ Росалкогольтабакконтроль.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

За подобные преступления законодательством предусмотрены наказания от штрафа до 3 млн рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. 

Ранее сообщалось, что 50-летнего жителя Арзамаса осудят за организацию подпольного табачного цеха.

Новости по теме
08 апреля 2026 18:35
Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%
30 марта 2026 11:56
Пиво не вернется на стадионы Нижнего Новгорода
25 февраля 2026 19:11
Эксклюзив
Более 900 нарушений при продаже алкоголя выявили в Нижнем Новгороде за год
