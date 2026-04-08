Можно ли требовать долю в родительской квартире
08 апреля 2026 19:20 Происшествия
Организатора подпольного табачного цеха будут судить в Арзамасе

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Арзамаса, обвиняемого в незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Материалы направлены в суд, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным следствия, в начале 2024 года мужчина организовал подпольное производство табачной продукции для последующей реализации. Изготовленные изделия он сбывал третьим лицам.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по региону совместно с областным управлением ФСБ при поддержке Росгвардии и участии специалистов МРУ Росалкогольтабакконтроля по ПФО. Производство располагалось в складском помещении на улице Казанской в Арзамасе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители изъяли оборудование и сырье: 43 паллеты упаковки для сигарет, 27 паллет с фильтрами, станок для производства, 6 паллет с папиросной бумагой, 8 емкостей с глицерином и 4 паллеты с ватой. Также из незаконного оборота изъято 89 040 пачек немаркированной табачной продукции.

По оценке следствия, доход фигуранта от противоправной деятельности составил около 11,5 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Мужчина признал вину.

Уголовное дело направлено в Арзамасский горсуд для рассмотрения по существу. За подобные преступления предусмотрено наказание — от штрафа до 4 млн рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в регионе пройдут рейды против незаконной продажи вейпов.

