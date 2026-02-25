Эксклюзив
Общество

Более 900 нарушений при продаже алкоголя выявили в Нижнем Новгороде за год

25 февраля 2026 19:11 Общество
Более 900 нарушений при продаже алкоголя выявили в Нижнем Новгороде за год

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 900 нарушений в сфере торговли алкоголем выявили в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом на заседании гордумы рассказал начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду, полковник полиции Олег Соколов, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, было установлено 240 случаев продажи спиртной продукции по ночам и еще 74 факта продажи алкоголя детям.

"Из незаконного оборота в рамках административного законодательства изъято свыше 17 тысяч литров спиртосодержащей продукции сомнительного качества на сумму более 6,5 млн рублей. В рамках расследований уголовных дел изъято свыше 286 тысяч литров алкогольной продукции на сумму свыше 35 млн рублей", - сказал он.

Также в прошлом году продолжились проверки так называемый "разливаек". 

"В третьем квартале 2025 года мы обновили реестр данных объектов, которые неоднократно привлекались к ответственности за нарушение правил реализации алкогольной продукции. В результате проведенных проверок и мероприятий из 40 таких мест их число сократилось до пяти", - сказал Олег Соколов.

Ранее сообщалось, что около 70% "разливаек" закрылись в Нижегородской области. Также стало известно, что за 2025 год потребление алкоголя на душу населения в регионе снизилось на 14%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Алкоголь Гордума МВД
