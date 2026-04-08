  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%

08 апреля 2026 18:35 Общество
Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6%

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Нижегородцы стали меньше употреблять алкоголь, сообщил губернатор Глеб Никитин в программе "Правда с Юрием Подолякой" (18+).

По его словам, за последний год потребление спиртного в регионе снизилось на 14,6%. В среднем по России показатель сократился на 5%.

В декабре 2025 года Нижегородская область впервые опустилась ниже среднероссийского уровня потребления алкоголя. Сейчас в стране на одного человека приходится 7,97 литра алкоголя, а в регионе — 7,84 литра. Об этом свидетельствуют данные Росстата (ЕМИС).

При этом, подчеркнул губернатор, в области не вводились дополнительные запреты на продажу спиртного.

"А какие могут быть запреты? Ограничения по времени продажи? Человек, если надо, все равно купит", — сказал Никитин.

Глава региона также сообщил, что, по информации сетевых магазинов, часть алкоголя скупают для последующей перепродажи с наценкой 30-40%.

"Маржа уходит каким-то спекулянтам, и они на этом наживаются", — отметил Глеб Никитин.

Напомним, что за год в регионе выявили более 900 нарушений при продаже алкоголя.

Сообщалось также, что 550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Глеб Никитин
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных