Потребление алкоголя в Нижегородской области упало на 14,6% Общество

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Нижегородцы стали меньше употреблять алкоголь, сообщил губернатор Глеб Никитин в программе "Правда с Юрием Подолякой" (18+).

По его словам, за последний год потребление спиртного в регионе снизилось на 14,6%. В среднем по России показатель сократился на 5%.

В декабре 2025 года Нижегородская область впервые опустилась ниже среднероссийского уровня потребления алкоголя. Сейчас в стране на одного человека приходится 7,97 литра алкоголя, а в регионе — 7,84 литра. Об этом свидетельствуют данные Росстата (ЕМИС).

При этом, подчеркнул губернатор, в области не вводились дополнительные запреты на продажу спиртного.

"А какие могут быть запреты? Ограничения по времени продажи? Человек, если надо, все равно купит", — сказал Никитин.

Глава региона также сообщил, что, по информации сетевых магазинов, часть алкоголя скупают для последующей перепродажи с наценкой 30-40%.

"Маржа уходит каким-то спекулянтам, и они на этом наживаются", — отметил Глеб Никитин.

Напомним, что за год в регионе выявили более 900 нарушений при продаже алкоголя.

Сообщалось также, что 550 нижегородских магазинов перестали торговать вейпами.