Пиво не вернется на стадионы Нижнего Новгорода Спорт

Российский минздрав заблокировал законопроект о возможном возвращении пива на стадионы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.



"В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет", - заявил депутат беседе со "Спорт-Экспресс", уточнив, что позиция Минздрава связана с опасениями по поводу "алкоголизации" общества.



Свищев добавил, что болельщики приходят на стадионы прежде всего ради игры, а не ради употребления алкоголя. По его мнению, умеренное потребление пенного на трибунах едва ли может привести к серьезным последствиям.



Решение не возвращать пиво вызвало критику со стороны представителей спортивного сообщества. Бывший игрок сборной России Владимир Быстров назвал ситуацию печальной и обратил внимание на то, что в ВИП-зонах стадионов алкоголь по-прежнему доступен.



"Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!" — заявил он "СЭ".



Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также выступил за возвращение пива, предложив при этом ограничить его крепость.



Вопрос поднимался и на региональном уровне. Так, в январе 2024 года тогдашний гендиректор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов поддержал идею возвращения пива на стадионы, отметив, что это может положительно сказаться на доходах клубов. При этом он подчеркнул, что развивать инфраструктуру необходимо комплексно, учитывая интересы разных категорий болельщиков.

Также "пивная" тема обсуждается и в хоккее. В августе 2025 года гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга с уверенностью заявил, что на новой Ледовой арене на Стрелке планируется разрешить продажу пенного.



"В специальных зонах напиток можно будет приобрести и употребить. В чашу проносить нельзя. Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет", — сказал тогда Забуга, отметив, что это также важно с точки зрения коммерции.



Ранее инициативу по возвращению пива на стадионы поддержали Минфин и Минэкономразвития России.

Напомним, ограничения на продажу пива на стадионах действуют с 2005 года. Временно их снимали во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ по футболу 2018 года.