В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Пиво не вернется на стадионы Нижнего Новгорода

30 марта 2026 11:56 Спорт
Фото: Александр Воложанин

Российский минздрав заблокировал законопроект о возможном возвращении пива на стадионы, сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет", - заявил депутат беседе со "Спорт-Экспресс", уточнив, что позиция Минздрава связана с опасениями по поводу "алкоголизации" общества.

Свищев добавил, что болельщики приходят на стадионы прежде всего ради игры, а не ради употребления алкоголя. По его мнению, умеренное потребление пенного на трибунах едва ли может привести к серьезным последствиям.

Решение не возвращать пиво вызвало критику со стороны представителей спортивного сообщества. Бывший игрок сборной России Владимир Быстров назвал ситуацию печальной и обратил внимание на то, что в ВИП-зонах стадионов алкоголь по-прежнему доступен.

"Причем в ложах же есть пиво! И алкогольное и вообще какое хочешь. А почему обычным болельщикам нельзя, мне непонятно!" — заявил он "СЭ".

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также выступил за возвращение пива, предложив при этом ограничить его крепость. 

Вопрос поднимался и на региональном уровне. Так, в январе 2024 года тогдашний гендиректор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов поддержал идею возвращения пива на стадионы, отметив, что это может положительно сказаться на доходах клубов. При этом он подчеркнул, что развивать инфраструктуру необходимо комплексно, учитывая интересы разных категорий болельщиков.

Также "пивная" тема обсуждается и в хоккее. В августе 2025 года гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Евгений Забуга с уверенностью заявил, что на новой Ледовой арене на Стрелке планируется разрешить продажу пенного.

"В специальных зонах напиток можно будет приобрести и употребить. В чашу проносить нельзя. Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет", — сказал тогда Забуга, отметив, что это также важно с точки зрения коммерции.

Ранее инициативу по возвращению пива на стадионы поддержали Минфин и Минэкономразвития России.

Напомним, ограничения на продажу пива на стадионах действуют с 2005 года. Временно их снимали во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ по футболу 2018 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Минздрав Стадион
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных