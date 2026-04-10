В России станет больше причин для депортации мигрантов Общество

В России планируют значительно расширить перечень оснований для депортации иностранных граждан. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Он сообщил, что нижняя палата парламента приступит к рассмотрению соответствующего законопроекта на следующей неделе. Инициатива была предложена в начале марта. По словам Володина, в 2025 году из России были высланы 72 тысячи мигрантов. Новый законопроект предполагает почти двукратное увеличение числа правонарушений, за которые предусмотрена депортация — с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Володин отметил, что среди новых оснований для выдворения будут такие нарушения, как:

нарушение общественного порядка;

неповиновение законным требованиям правоохранительных органов;

действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России;

другие правонарушения.

Ранее Государственная Дума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Согласно новым нормам, налог в виде авансового платежа будет распространяться не только на самого мигранта, но и на всех членов его семьи. Если общий доход семьи окажется меньше прожиточного минимума на каждого её члена, включая мигранта, патент будет аннулирован, а работник обязан будет покинуть страну.

Кроме того, законопроект предусматривает, что совершеннолетние дети мигрантов должны будут покинуть Россию, если они не смогут подтвердить законность своего пребывания в стране.