Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2026 07:38
Машина каршеринга парализовала движение трамваев №27 в Нижнем Новгороде
10 апреля 2026 07:29
В России станет больше причин для депортации мигрантов
10 апреля 2026 07:00
Школу на 725 учеников построят в Чкаловске
09 апреля 2026 18:55
Международное движение "Мемориал" признали экстремистским и запретили в России
09 апреля 2026 18:29
Смены в нижегородских лагерях перенесут из-за подтоплений
09 апреля 2026 18:07
В Нижегородской области открыта вакансия председателя суда
09 апреля 2026 17:43
Шесть тысяч освященных куличей отправят нижегородцам в зону СВО
09 апреля 2026 17:31
Паводок в Нижнем Новгороде: на улицы вышла новая спецтехника 
09 апреля 2026 17:16
Дорогу возле Сенной площади закроют на две недели
09 апреля 2026 16:19
Ряд улиц Нижнего Новгорода перекроют из-за Крестного хода 11-12 апреля
В России станет больше причин для депортации мигрантов

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В России планируют значительно расширить перечень оснований для депортации иностранных граждан. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передаёт 360.ru.

Он сообщил, что нижняя палата парламента приступит к рассмотрению соответствующего законопроекта на следующей неделе. Инициатива была предложена в начале марта. По словам Володина, в 2025 году из России были высланы 72 тысячи мигрантов. Новый законопроект предполагает почти двукратное увеличение числа правонарушений, за которые предусмотрена депортация — с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Володин отметил, что среди новых оснований для выдворения будут такие нарушения, как:

  • нарушение общественного порядка;
  • неповиновение законным требованиям правоохранительных органов;
  • действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России;
  • другие правонарушения.

Ранее Государственная Дума уже приняла в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает требования к трудовым мигрантам. Согласно новым нормам, налог в виде авансового платежа будет распространяться не только на самого мигранта, но и на всех членов его семьи. Если общий доход семьи окажется меньше прожиточного минимума на каждого её члена, включая мигранта, патент будет аннулирован, а работник обязан будет покинуть страну.

Кроме того, законопроект предусматривает, что совершеннолетние дети мигрантов должны будут покинуть Россию, если они не смогут подтвердить законность своего пребывания в стране.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выдворение Госдума Мигранты
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2026 11:34
476 нарушений миграционного законодательства выявили в Нижегородской области
10 октября 2025 13:28
Троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине
11 сентября 2025 17:09
Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных