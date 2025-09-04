Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области

11 сентября 2025 17:09
Почти 4,5 тысячи мигрантов-нелегалов внесены в реестр в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области полиция взяла под контроль более 4 тысяч иностранных граждан, у которых проблемы с документами. Всего в реестр контролируемых лиц попали 4335 человек. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ГУ МВД по региону, среди них 3202 мужчины и 1133 женщины.

Реестр контролируемых лиц представляет собой централизованную электронную базу МВД России, в которую заносятся данные о иностранных гражданах, нарушивших миграционное законодательство, утративших право на законное пребывание в стране или подлежащих депортации либо высылке.

Включение в этот реестр влечет за собой серьезные последствия: запрет на въезд в Россию, административное выдворение, блокировку банковских счетов, а также штрафные санкции для работодателей, нанявших таких лиц.

До 10 сентября мигранты могли легализовать свое пребывание в России либо уехать. Иначе их депортируют.

Ранее сообщалось, что полиция оштрафовала 828 нижегородских работодателей за нелегальных мигрантов.

МВД Мигранты Миграция
