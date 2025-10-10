Троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции провели масштабную проверку объектов общественного питания, расположенных в Канавинском районе. Рейд был организован силами отдела по вопросам миграции и уголовного розыска УМВД России по городу при участии бойцов ОМОН.

Основной целью мероприятия стало выявление нарушений миграционного законодательства, в частности — незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейда было проверено 130 человек, прибывших из стран ближнего зарубежья.

По итогам проверки 12 иностранцев были доставлены в отделение полиции № 2 для дополнительного разбирательства. В отношении шести из них составлены административные протоколы.

Два нарушения зафиксированы по статье 18.8 КоАП РФ — за несоблюдение режима пребывания на территории России. Еще два протокола оформлены по статье 18.10 КоАП РФ — за незаконную трудовую деятельность. Один из нарушителей оказался несовершеннолетним, его передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Кроме того, составлен один протокол по статье 18.11 КоАП РФ, касающейся нарушения иммиграционных правил.

Решением полиции трое мигрантов оштрафованы на 2000 рублей с последующим административным выдворением за пределы страны. Остальные нарушители также получили штрафы в размере 2000 рублей, но без выдворения.

В настоящее время рассматривается возможность привлечения к ответственности работодателей, допустивших нарушения при оформлении иностранных сотрудников. По трем случаям ведется проверка.

