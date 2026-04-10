Машина каршеринга парализовала движение трамваев №27 в Нижнем Новгороде

Неизвестные оставили каршеринговое авто прямо на трамвайных путях на Окском съезде в Нижнем Новгороде. О случившемся рассказали в ООО "Экологические проекты".
Судя по предоставленному с места фото, также на путях оказался и взятый в аренду электросамокат. Кто и зачем так сделал, пока неизвестно.
Движение трамваев №27 приостановлено в обоих направлениях. О возобновлении движения сообщат дополнительно.
