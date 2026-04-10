Движение трамваев №27 восстановили в Нижнем Новгороде

Машину каршеринга убрали с трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Трамваи №27 снова вышли на маршрут.
Напомним, что ранним утром 10 апреля 27-й трамвай временно не курсировал из-за брошенной на путях машины, взятой в аренду. Рядом с автомобилем лежал и арендованный электросамокат. Как они там оказались - непонятно.
