Движение трамваев №27 восстановили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

Машину каршеринга убрали с трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Трамваи №27 снова вышли на маршрут.

Напомним, что ранним утром 10 апреля 27-й трамвай временно не курсировал из-за брошенной на путях машины, взятой в аренду. Рядом с автомобилем лежал и арендованный электросамокат. Как они там оказались - непонятно.