Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа

Сергей Филиппов назначен временно исполняющим обязанности главы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации.
До назначения Сергей Филиппов был заместителем главы администрации по социальной сфере, информационной политике и работе с территориями.
Напомним, возглавлявший ранее округ Сергей Лавренов досрочно сложил полномочия 7 апреля. Он проработал в этой должности с 2014 года.
