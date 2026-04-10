Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа

Сергей Филиппов назначен временно исполняющим обязанности главы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации.

До назначения Сергей Филиппов был заместителем главы администрации по социальной сфере, информационной политике и работе с территориями.

Напомним, возглавлявший ранее округ Сергей Лавренов досрочно сложил полномочия 7 апреля. Он проработал в этой должности с 2014 года.