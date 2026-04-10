Политика

Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа

10 апреля 2026 15:50 Политика
Сергей Филиппов назначен врио главы Ветлужского округа

Фото: администрация Ветлужского округа

Сергей Филиппов назначен временно исполняющим обязанности главы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации.

До назначения Сергей Филиппов был заместителем главы администрации по социальной сфере, информационной политике и работе с территориями. 

Напомним, возглавлявший ранее округ Сергей Лавренов досрочно сложил полномочия 7 апреля. Он проработал в этой должности с 2014 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

