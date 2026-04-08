Полномочия главы Ветлужского округа Лавренова прекращены досрочно

Фото: администрация Ветлужского округа

Полномочия главы Ветлужского округа Сергея Лавренова прекращены досрочно, сообщили в администрации округа.

Решение принято на внеочередном заседании Совета депутатов 7 апреля на основании личного заявления Лавренова, который возглавлял муниципалитет с 2014 года.

