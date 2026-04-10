Можно ли требовать долю в родительской квартире
Отец Илона Маска призвал сосредоточиться на Луне вместо Марса

10 апреля 2026 18:01

Инженер и южноафриканский предприниматель Эррол Маск считает, что человечеству рациональнее направить усилия на освоение Луны, а не на попытки добраться до Марса. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами 10 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам Эррола Маска, его старший сын Илон Маск в настоящее время признает, что в ближайшей перспективе полет на Марс реализовать не удастся. Вместо этого его внимание будет сосредоточено на разработке и создании лунных баз.

"Лично я думаю, что это, во-первых, более практично, достижимо и для нас, как для человечества, это более правильно и принесет много бонусов", — отметил Эррол Маск.

Он также поделился более смелыми идеями. По его мнению, через 60-100 лет могут появиться технологии гравитационных прыжков через пространство и время, которые позволят людям добираться до Марса и, возможно, других планет значительно быстрее. 

Ранее сообщалось, что отец Маска назвал антироссийские санкции чепухой.

Фото: Анастасия Назарова

