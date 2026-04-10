Отец Маска: Tesla могла бы построить завод в Нижегородской области

Южноафриканский предприниматель и инженер Эррол Маск заявил, что в Нижегородской области возможно строительство завода компании Tesla. Такое мнение он высказал 10 апреля во время встречи с журналистами в регионе, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
По словам бизнесмена, у местных жителей есть значительный потенциал, однако его необходимо подкреплять активными действиями. И добавил, что важно не только ожидать внешних инвестиций, но и развивать собственные вложения в экономику.
"Вижу здесь много возможностей для строительства заводов крупных компаний. Даже Tesla могла бы построить здесь свой завод. На мой взгляд, препятствий для этого нет", - добавил гость.
Напомним, что Tesla — американская компания, специализирующаяся на производстве электромобилей и решений для хранения энергии. Крупнейшим акционером компании является Илон Маск, старший сын Эррола Маска.
Также предприниматель обратил внимание на разнообразие машин на улицах Нижнего Новгорода. Его приятно удивило разнообразие брендов.
