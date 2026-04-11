Автомобиль съехал в кювет и утонул в Нижегородской области

Фото:
В Воскресенском районе Нижегородской области легковой автомобиль оказался в кювете и ушел под воду. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла днем 10 апреля на 31-м километре автодороги Воскресенское — Воздвиженское — кордон Боровский.
По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Toyota Gaia не справился с управлением, после чего машина съехала с проезжей части в кювет и утонула.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+