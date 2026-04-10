Автобус столкнулся с УАЗом в Семенове: пострадали три человека Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

ДТП с участием автобуса и УАЗа произошло в Семенове утром 10 апреля, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Авария случилась на северном подходе к городу. По предварительным данным, 46-летний водитель УАЗа не справился с управлением на повороте и врезался в ПАЗик.

В результате травмы получили три человека. Пассажиров автобуса — 57-летнюю женщину и 61-летнего мужчину — доставили в Семеновскую ЦРБ.

Также травмы получила 18-летняя пассажирка УАЗа. Медики осмотрели ее на месте, госпитализация не потребовалась.

