Три человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Три человека пострадали в массовом ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 4 апреля возле дома №88, корпус 16.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Evolute выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя Subaru и Lada. В ДТП пострадали водители этих машин и пассажирка Evolute — девушка 20–25 лет. Их госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

