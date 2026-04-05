Три человека пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Фото:
Три человека пострадали в массовом ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла утром 4 апреля возле дома №88, корпус 16.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Evolute выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя Subaru и Lada. В ДТП пострадали водители этих машин и пассажирка Evolute — девушка 20–25 лет. Их госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+