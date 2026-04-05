Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на Бору

В Нижегородской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали ребенок и трое взрослых. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 4 апреля на 28-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров на Бору.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу Renault Duster, который двигался по главной трассе в сторону Кирова.
В результате удара травмы получили 69-летний водитель ипассажиры Renault — 11-летний мальчик и 62-летняя женщина. Кроме того, пострадала 40-летняя пассажирка второй машины.
