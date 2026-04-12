  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Грибы начнут появляться в лесах Нижегородской области уже в апреле

12 апреля 2026 12:24 Общество
Грибы начнут появляться в лесах Нижегородской области уже в апреле

Первые весенние грибы могут появиться в лесах Нижегородской области уже в апреле — начале мая, сообщила "Живем в Нижнем" заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерина Воденеева.

По ее словам, на раннее начало грибного сезона повлияли снежная зима и установившаяся с середины марта теплая погода.

Урожай летних и осенних грибов будет зависеть от погодных условий в конце мая — начале июня. В случае умеренной температуры на уровне 18-22℃ и отсутствия продолжительной засухи осенью можно ожидать обильный грибной сезон.

Первыми в лесах региона традиционно появляются сморчки и строчки. Их чаще всего можно найти на хорошо прогреваемых участках — на опушках, полянах и вдоль лесных дорог.

Воденеева подчеркнула, что эти грибы относятся к категории условно-съедобных и требуют осторожности при приготовлении. В частности, строчок обыкновенный содержит токсин гиромитрин, который не полностью разрушается при термической обработке. Перед употреблением такие грибы необходимо отваривать в большом количестве воды, затем сливать отвар и тщательно промывать.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грибы Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных