Грибы начнут появляться в лесах Нижегородской области уже в апреле Общество

Первые весенние грибы могут появиться в лесах Нижегородской области уже в апреле — начале мая, сообщила "Живем в Нижнем" заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерина Воденеева.

По ее словам, на раннее начало грибного сезона повлияли снежная зима и установившаяся с середины марта теплая погода.

Урожай летних и осенних грибов будет зависеть от погодных условий в конце мая — начале июня. В случае умеренной температуры на уровне 18-22℃ и отсутствия продолжительной засухи осенью можно ожидать обильный грибной сезон.

Первыми в лесах региона традиционно появляются сморчки и строчки. Их чаще всего можно найти на хорошо прогреваемых участках — на опушках, полянах и вдоль лесных дорог.

Воденеева подчеркнула, что эти грибы относятся к категории условно-съедобных и требуют осторожности при приготовлении. В частности, строчок обыкновенный содержит токсин гиромитрин, который не полностью разрушается при термической обработке. Перед употреблением такие грибы необходимо отваривать в большом количестве воды, затем сливать отвар и тщательно промывать.