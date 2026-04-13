39-летний водитель умер за рулем в Нижнем Новгороде

39-летний водитель умер за рулем автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Трагический инцидент произошел улице Удмуртской, 67 13 апреля. Мужчина автомобиля скончался во время движения. После этого машина наехала на разделительное ограждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе легковой автомобиль съехал с дороги в кювет и утонул.
