150 млн рублей направят на информатизацию здравоохранения в Нижегородской области Общество

Нижегородской области в 2026 году направят почти 150 млн рублей на развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения. В общей сложности между российскими регионами на эти цели распределено 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил в своем MAX-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Средства планируется направить на совершенствование взаимодействия информационных систем медицинских организаций региона, а также на внедрение электронного документооборота, в том числе с использованием ИИ.

"Знаю, что в разных поликлиниках и больницах уровень цифровизации пока отличается. Наша задача - довести процессы до идеала, чтобы качество и доступность медицинской помощи стали еще более высокими", - отметил Никитин.

Развитие цифровой инфраструктуры здравоохранения - одно из ключевых направлений нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и Народной программы партии "Единая Россия".

Губернатор также напомнил, что в формировании цифрового контура отрасли также используется национальный мессенджер Мах. С его помощью жители региона уже могут записываться на прием к врачу, получать телемедицинские консультации и в отдельных случаях оформлять закрытие больничного листа.

Внедрение подобных цифровых решений позволяет снизить нагрузку на медицинских работников и экономит время пациентов, заключил глава региона.