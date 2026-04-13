150 млн рублей направят на информатизацию здравоохранения в Нижегородской области

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, как правильно обработать участки от клещей
13 апреля 2026 19:09 Общество
Фото: Александр Воложанин

Нижегородской области в 2026 году направят почти 150 млн рублей на развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения. В общей сложности между российскими регионами на эти цели распределено 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил в своем MAX-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Средства планируется направить на совершенствование взаимодействия информационных систем медицинских организаций региона, а также на внедрение электронного документооборота, в том числе с использованием ИИ.

"Знаю, что в разных поликлиниках и больницах уровень цифровизации пока отличается. Наша задача - довести процессы до идеала, чтобы качество и доступность медицинской помощи стали еще более высокими", - отметил Никитин.

Развитие цифровой инфраструктуры здравоохранения - одно из ключевых направлений нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и Народной программы партии "Единая Россия".

Губернатор также напомнил, что в формировании цифрового контура отрасли также используется национальный мессенджер Мах. С его помощью жители региона уже могут записываться на прием к врачу, получать телемедицинские консультации и в отдельных случаях оформлять закрытие больничного листа.

Внедрение подобных цифровых решений позволяет снизить нагрузку на медицинских работников и экономит время пациентов, заключил глава региона.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Михаил Мишустин цифровизация
Поделиться:
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных