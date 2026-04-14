Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля Общество

В нижегородском аэропорту имени Чкалова задержаны несколько авиарейсов на вылет и прилет. Причиной стали временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА, введенные утром 14 апреля.

Так, два рейса в Санкт-Петербург должны были вылететь в 11:20 и 13:15. На данный момент время их отправления перенесено на 13:05 и 15:10 соответственно.

Самолет в Москву планировался в 9:40, но теперь вылет ожидается в 15:40.

А рейс в Калининград должен был отправиться еще в 20:15 13 апреля. Сейчас он задержан до 13:55.

С опозданием прибудут самолеты из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы.

Накануне из-за аналогичных ограничений было задержано семь авиарейсов.