Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля

В нижегородском аэропорту имени Чкалова задержаны несколько авиарейсов на вылет и прилет. Причиной стали временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА, введенные утром 14 апреля.
Так, два рейса в Санкт-Петербург должны были вылететь в 11:20 и 13:15. На данный момент время их отправления перенесено на 13:05 и 15:10 соответственно.
Самолет в Москву планировался в 9:40, но теперь вылет ожидается в 15:40.
А рейс в Калининград должен был отправиться еще в 20:15 13 апреля. Сейчас он задержан до 13:55.
С опозданием прибудут самолеты из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Москвы.
Накануне из-за аналогичных ограничений было задержано семь авиарейсов.
