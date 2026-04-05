Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси возобновятся в июне Общество

С 13 июня авиакомпания Red Wings начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси.

Информация о рейсах появилась в расписании нижегородского аэропорта. Перелеты будут осуществляться по субботам.

Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 9:30, из Тбилиси — на 14:45 по местному времени. Продолжительность полета в одну сторону составит примерно 3,5 часа. Первый рейс намечен на субботу, 13 июня.

Стоимость билета на сайте авиаперевозчика составляет 14 965 рублей.

Отметим, что рейс до Тбилиси авиакомпания запустила в апреле 2025 года, направление было и в зимнем расписании аэропорта.

Ранее сообщалось, что летом нижегородцам будут доступны девять международных авиарейсов, в том числе появится новое направление - Белград (Сербия).