Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновятся 8 июня Общество

С 8 июня авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы между Нижним Новгородом и Батуми. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Рейсы будут выполняться по понедельникам. Из столицы Приволжья самолеты будут вылетать в 13:35, из Батуми - в 08:20. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Кроме того, с 13 июня перевозчик возобновит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в летнем расписании для нижегородцев будут доступны девять международных направлений. В числе новинок — рейсы в Белград (Сербия).