Главу миграционного отдела в Кстове осудят за взятку от иностранца

В Нижегородской области перед судом предстанет начальник отдела по вопросам миграции районного отдела полиции. Его обвиняют в организации незаконной миграции и получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, осенью 2025 года он, зная о незаконном пребывании мигранта, не стал привлекать к ответственности ни принимающую сторону, ни самого иностранца и позволил ему дальше оставаться в стране. За это обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Нижегородской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жительницу Амурской области, причастную к организации канала незаконной миграции, посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде.

