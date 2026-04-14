Главу миграционного отдела в Кстове осудят за взятку от иностранца

В Нижегородской области перед судом предстанет начальник отдела по вопросам миграции районного отдела полиции. Его обвиняют в организации незаконной миграции и получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
По версии следствия, осенью 2025 года он, зная о незаконном пребывании мигранта, не стал привлекать к ответственности ни принимающую сторону, ни самого иностранца и позволил ему дальше оставаться в стране. За это обвиняемый получил взятку в размере 15 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Нижегородской области.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
