Происшествия

Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде

24 февраля 2026 12:43 Происшествия
Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с коллегами из Амурской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы Амурской области, причастной к организации канала незаконной миграции.

Как сообщили в ведомстве, женщина действовала совместно с тремя жителями Нижегородской области. По данным следствия, они организовали канал незаконной миграции иностранных граждан, оформляя им въездные документы с внесением заведомо ложных сведений о цели поездки в Российскую Федерацию. В дальнейшем иностранцев планировалось привлекать к незаконной трудовой деятельности.

Приговором Сормовского райсуда Нижнего Новгорода женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов. 

Напомним также, что в Нижегородской области завели уголовное дело по факту незаконного трудоустройства более тысячи мигрантов.

Теги:
