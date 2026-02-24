Организатора незаконной миграции посадили на 3,5 года в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с коллегами из Амурской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы Амурской области, причастной к организации канала незаконной миграции.

Как сообщили в ведомстве, женщина действовала совместно с тремя жителями Нижегородской области. По данным следствия, они организовали канал незаконной миграции иностранных граждан, оформляя им въездные документы с внесением заведомо ложных сведений о цели поездки в Российскую Федерацию. В дальнейшем иностранцев планировалось привлекать к незаконной трудовой деятельности.

Приговором Сормовского райсуда Нижнего Новгорода женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

