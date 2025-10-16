Арестован начальник миграционного отдела полиции в Кстове

Фото:
Начальник отдела по вопросам миграции Кстовского отдела полиции задержан за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.
В сентябре полицейский не привлек иностранца к ответственности и не пресек его незаконное пребывание на территории России. Хотя знал, что он, согласно сведениям базы МВД, представлял угрозу обороноспособности и безопасности государства.
Следователи СК завели уголовное дело (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Решением суда фигурант отправился в СИЗО. Сотрудники регионального УФСБ устанавливают иные эпизоды преступной деятельности должностного лица и его возможных соучастников.
В пресс-службе полицейского главка заверили, что в случае подтверждения вины сотрудника ОМВД России "Кстовский" уволят. Также он понесет заслуженное наказание, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.
Напомним, летом ФСБ задержала начальника ГАИ в Лыскове. Он обвиняется в превышении полномочий из личной заинтересованности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+