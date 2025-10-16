Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Арестован начальник миграционного отдела полиции в Кстове

16 октября 2025 20:48 Происшествия
Арестован начальник миграционного отдела полиции в Кстове

Фото: пресс-служба УФСБ по Нижегородской области

Начальник отдела по вопросам миграции Кстовского отдела полиции задержан за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области. 

В сентябре полицейский не привлек иностранца к ответственности и не пресек его незаконное пребывание на территории России. Хотя знал, что он, согласно сведениям базы МВД, представлял угрозу обороноспособности и безопасности государства. 

Следователи СК завели уголовное дело (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). 

Решением суда фигурант отправился в СИЗО. Сотрудники регионального УФСБ устанавливают иные эпизоды преступной деятельности должностного лица и его возможных соучастников. 

В пресс-службе полицейского главка заверили, что в случае подтверждения вины сотрудника ОМВД России "Кстовский" уволят. Также он понесет заслуженное наказание, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности. 

Напомним, летом ФСБ задержала начальника ГАИ в Лыскове. Он обвиняется в превышении полномочий из личной заинтересованности. 

