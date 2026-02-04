30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области прекратили гражданство 30 человек, совершивших различные преступления.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о нарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, миграционного законодательства, а также преступлениях против личности, здоровья, половой неприкосновенности и общественной безопасности.
Все лишенные гражданства ранее были гражданами стран ближнего зарубежья. Среди них только одна женщина. Самому младшему из них 20 лет, старшему — 36. Один из фигурантов получил российское гражданство всего год назад, другой проживал в стране в этом статусе 21 год.
Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выдворили свыше 1600 мигрантов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+