30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году Происшествия

В 2025 году сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области прекратили гражданство 30 человек, совершивших различные преступления.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о нарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, миграционного законодательства, а также преступлениях против личности, здоровья, половой неприкосновенности и общественной безопасности.

Все лишенные гражданства ранее были гражданами стран ближнего зарубежья. Среди них только одна женщина. Самому младшему из них 20 лет, старшему — 36. Один из фигурантов получил российское гражданство всего год назад, другой проживал в стране в этом статусе 21 год.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выдворили свыше 1600 мигрантов.