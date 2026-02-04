Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2026 11:05Иностранцы похитили мужчину и попали под суд в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 10:1130 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
03 февраля 2026 18:35Мосгорсуд отказался отпустить брата экс-чиновника Штокмана из СИЗО
03 февраля 2026 14:04Покушение на убийство скандального блогера предотвратили в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 13:29Бастрыкин затребовал доклад о падении наледи на 12-летнего нижегородца
03 февраля 2026 13:16Нижегородец получил 5 лет колонии за серию афер на 11 млн рублей
03 февраля 2026 10:52Поезда задерживаются в Нижегородской области из-за неполадок в Чувашии
03 февраля 2026 10:02Экс-зампред нижегородского "Яблока" получил 8 лет за фейки про армию
03 февраля 2026 09:31Хакеры атаковали аккаунты зампреда правительства Нижегородской области
03 февраля 2026 09:00Нижегородка, желавшая заработать на бирже, потеряла более 6 млн рублей
Происшествия

30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году

04 февраля 2026 10:11 Происшествия
30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году

В 2025 году сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области прекратили гражданство 30 человек, совершивших различные преступления. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о нарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, миграционного законодательства, а также преступлениях против личности, здоровья, половой неприкосновенности и общественной безопасности.

Все лишенные гражданства ранее были гражданами стран ближнего зарубежья. Среди них только одна женщина. Самому младшему из них 20 лет, старшему — 36. Один из фигурантов получил российское гражданство всего год назад, другой проживал в стране в этом статусе 21 год.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выдворили свыше 1600 мигрантов.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мигранты Миграция
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2026 19:10Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
27 декабря 2025 12:49Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных