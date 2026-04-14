Около 1 000 студентов стали участниками Дня строительной карьеры в Нижегородской области Общество

Почти 1 000 студентов профильных направлений подготовки и специальностей приняли участие в региональном Дне строительной карьеры в рамках II профориентационного форума «Строитель будущего» в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло в целях реализации задач, обозначенных национальными проектами «Молодежь и дети» и «Кадры».

День карьеры собрал в одном месте будущих инженеров, проектировщиков и специалистов смежных отраслей, заинтересованных в старте своей карьеры, а также представителей около 40 ведущих компаний строительной отрасли Нижегородской области и России.

Студенты получили шанс пообщаться с потенциальными работодателями, узнать о карьерных предложениях, возможностях прохождения практики и стажировок, а также основных требованиях к кандидатам.

«Привлечение молодых специалистов в строительную отрасль – одна из ключевых задач строительного комплекса не только Нижегородской области, но и страны. Подобные дни карьеры становятся удобной площадкой для ее решения. Студенты получают уникальный шанс не только узнать о реальных требованиях и задачах строительной отрасли, но и получить ценные советы и рекомендации. Последнее может сыграть ключевую роль для дальнейшего трудоустройства и карьерного роста», – отметил министр строительства Дмитрий Груничев.

В ходе мероприятия работодатели рассказали студентам о современных тенденциях в строительной индустрии, включая цифровизацию процессов, внедрение энергоэффективных технологий и использование новых материалов. Также были проведены мастер-классы по вопросам своей деятельности и индивидуальные консультации по профессиональному развитию.

«Мы гордимся, что площадка нашего университета стала для студентов местом построения карьерной траектории. Прямой контакт с потенциальными работодателями и лидерами индустрии – это практико-ориентированный подход, который мы последовательно развиваем. Уверен, что такие встречи не только расширяют кругозор студентов, но и напрямую влияют на качество их подготовки: они видят реальные запросы бизнеса, понимают, какие компетенции будут востребованы. Результатом этой системной работы станет прочный кадровый фундамент для строительной отрасли всего региона», – подчеркнул ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев.

Студенты, посетившие День карьеры, могли познакомиться с представителями ведущих компаний-участников, государственных учреждений и органов власти. В их числе - ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» и ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области», а также АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».

Работники регионального строительного комплекса поделились со студентами практическими рекомендациями по построению карьеры в отрасли, рассказали о типичных ошибках начинающих специалистов, приведя примеры успешного профессионального роста вчерашних выпускников.

«ННГАСУ является для нас основным кадровым резервом: около 50% наших сотрудников — его выпускники. Дни карьеры позволяют привлекать перспективную молодежь и обеспечивать преемственность поколений, где опытные специалисты передают знания, а студенты — свежие инновационные идеи. Строительная отрасль нуждается в квалифицированных инженерах, владеющих современными методами управления проектами и энергоэффективными решениями. В настоящее время четверо четверокурсников уже работают у нас, еще четверо - готовятся к преддипломной, трое — к летней практике. Основной запрос молодежи — получение практического опыта и трудоустройство, и мы готовы его удовлетворить», – сообщил директор АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» Дамир Биктимиров.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».