Лучшего сварщика выберут в Нижегородской области

Лучшего сварщика выберут в Нижегородской области

22-23 апреля 2026 года состоится региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Конкурс пройдет в Нижнем Новгороде на производственной базе ООО «Головной аттестационный центр Верхне-Волжского региона» (пр. Героев, д. 11а).

Мероприятие направлено на популяризацию рабочих профессий, повышение стандартов качества и безопасности сварочных работ. Оно реализуется в рамках национального проекта «Кадры» по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Конкурс «Лучший по профессии» – это реальная оценка квалификации работника, а не просто соревнование. Сварщики сегодня - одни из самых востребованных специалистов в регионе: предприятиям нужны профессионалы, способные работать на современном оборудовании и гарантировать безопасность конструкций. Конкурс позволяет не только выявить лучших, но и задать высокую планку для всей отрасли. Победители и призеры получают не только денежные призы, но и возможность претендовать на более высокий разряд и зарплату. Для нас важно, чтобы рабочие профессии становились престижными, а квалификация мастеров подтверждалась честным публичным состязанием», – отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

К участию приглашаются граждане РФ в возрасте не моложе 21 года, имеющие среднее профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение по профессии «Сварщик» со стажем работы не менее трех лет. Обязательное условие: конкурсант должен быть трудоустроен в должности сварщика, электрогазосварщика, электросварщика ручной сварки или сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом на весь период проведения регионального и федерального этапов либо иметь статус индивидуального предпринимателя.

«Конкурсные испытания разработаны так, чтобы проверить участников по максимуму. Сначала теория: тестирование из 20 вопросов – это и технология сварки, и охрана труда, и пожарная безопасность, и чтение чертежей. Плюс устное решение производственного кейса. Затем практика: сварщики выполняют ручную дуговую сварку в разных пространственных положениях, включая дуговую резку, сборку на прихватках, зачистку и контроль швов, а также настройку оборудования. Каждый этап максимально приближен к реальным задачам на производстве. Уверена, что наши участники покажут высокий класс», – подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Заявки на участие в региональном этапе принимаются на портале «Работа России» до 17 апреля 2026 года: https://konkurs.trudvsem.ru/luchshiy/all_nominations/nomination?nominationCode=8#bip_request.

Подать документы можно двумя способами: через работодателя (при наличии у него учетной записи на портале) или самостоятельно при авторизации через «Госуслуги».

Победитель получит право представлять Нижегородскую область на всероссийском финале.

Напомним, в 2025 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получают денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тысяч рублей и третье — 300 тысяч рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных