Лиса забралась на дерево, спасаясь от паводка в Нижегородской области — видео Общество

Фото: скриншот видео минлесхоза Нижегородской области

Сотрудники нижегородского минлесхоза сняли на видео лису, которая забралась на дерево, спасаясь от паводка.

Специалисты отметили, что с начала начавшийся в апреле паводок затронул не только населенные пункты и инфраструктуру, но и места обитания диких животных.

Каждый вид реагирует на стихию по-своему — в зависимости от природных особенностей и среды обитания. Крупные животные, такие как лоси, кабаны и лисицы, заранее покидают зоны затопления и перемещаются на возвышенности или небольшие острова. Иногда им приходится переплывать водные преграды. Лисицы при этом могут забираться на низкорослые или ветвистые деревья.

Мелкие и средние обитатели леса ищут укрытия на кочках, в густом подлеске или на плавающих стволах деревьев. Околоводные животные демонстрируют особую приспособляемость: бобры могут быстро соорудить временное убежище, а ондатры перебираются на верхние уровни своих нор и остаются там до спада воды. Норные животные в период паводка временно переселяются в другие укрытия или уходят в более сухие районы.

В министерстве напомнили, что в период стихийных бедствий, включая паводки, охота на животных, оказавшихся в беспомощном состоянии, строго запрещена. Соответствующее требование закреплено в приказе Минприроды России. За нарушение предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях — уголовная.

В связи с паводками госохотинспекторы усилили патрулирование в зонах подтоплений. Их задача — выявлять и пресекать случаи браконьерства и минимизировать дополнительную угрозу для животных.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, в 23 муниципалитетах Нижегородской области остаются подтопленными 13 жилых и 57 дачных домов, 1,2 тысячи приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог. При этом кое-где паводок уже отступает.