Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 16:30
Речные рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево запустят в июне
14 апреля 2026 16:17
Т2 и правительство Нижегородской области стали участниками Венчурного форума
14 апреля 2026 16:02
Более 4 тысяч домашних тонометров проверили нижегородцы в ходе ежегодной акции
14 апреля 2026 16:01
Чат-бот для борьбы с вейпами запустили в Нижегородской области
14 апреля 2026 15:41
Лиса забралась на дерево, спасаясь от паводка в Нижегородской области — видео
14 апреля 2026 15:30
Религиовед Фоминых рассказала, что такое Радоница и как ее встречают
14 апреля 2026 15:16
Говяжьи сосиски с антибиотиком выявили в Нижегородской области
14 апреля 2026 14:57
Финал олимпиады "Я – профессионал" для будущих педагогов собрал талантливых студентов со всей страны в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 14:46
Эксклюзив
Новый Борский мост частично перекроют из-за ремонта в июне
14 апреля 2026 14:07
Эксклюзив
Система оповещения охватывает 88% населения Нижнего Новгорода
Общество

Лиса забралась на дерево, спасаясь от паводка в Нижегородской области — видео

14 апреля 2026 15:41 Общество
Лиса забралась на дерево, спасаясь от паводка в Нижегородской области — видео

Фото: скриншот видео минлесхоза Нижегородской области

Сотрудники нижегородского минлесхоза сняли на видео лису, которая забралась на дерево, спасаясь от паводка. 

Специалисты отметили, что с начала начавшийся в апреле паводок затронул не только населенные пункты и инфраструктуру, но и места обитания диких животных. 

Каждый вид реагирует на стихию по-своему — в зависимости от природных особенностей и среды обитания. Крупные животные, такие как лоси, кабаны и лисицы, заранее покидают зоны затопления и перемещаются на возвышенности или небольшие острова. Иногда им приходится переплывать водные преграды. Лисицы при этом могут забираться на низкорослые или ветвистые деревья.

Мелкие и средние обитатели леса ищут укрытия на кочках, в густом подлеске или на плавающих стволах деревьев. Околоводные животные демонстрируют особую приспособляемость: бобры могут быстро соорудить временное убежище, а ондатры перебираются на верхние уровни своих нор и остаются там до спада воды. Норные животные в период паводка временно переселяются в другие укрытия или уходят в более сухие районы.

В министерстве напомнили, что в период стихийных бедствий, включая паводки, охота на животных, оказавшихся в беспомощном состоянии, строго запрещена. Соответствующее требование закреплено в приказе Минприроды России. За нарушение предусмотрена административная ответственность, а в отдельных случаях — уголовная.

В связи с паводками госохотинспекторы усилили патрулирование в зонах подтоплений. Их задача — выявлять и пресекать случаи браконьерства и минимизировать дополнительную угрозу для животных.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, в 23 муниципалитетах Нижегородской области остаются подтопленными 13 жилых и 57 дачных домов, 1,2 тысячи приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автодорог. При этом кое-где паводок уже отступает

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
