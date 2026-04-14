Паводок отступает: от воды освободились три участка нижегородских дорог Общество

Фото: МЧС по Нижегородской области

За прошедшие сутки, 13 апреля, в Нижегородской области зафиксированы новые случаи подтоплений. В то же время часть территорий уже освободилась от воды. Обновленные данные опубликовало МЧС по региону.

В деревне Игнатьево Воскресенского муниципального округа вода зашла на приусадебные участки на улице Лесной. Также подтоплен участок автодороги к селу Натальино в Навашинском округе — по улице Школьной.

По данным на текущий момент, в 23 муниципалитетах области остаются подтопленными 13 жилых и 57 дачных домов, 1209 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. Ситуация затрагивает Нижний Новгород (Кстовский район), Арзамас, Саров, Бор, а также Навашинский, Семеновский, Перевозский, Ардатовский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Володарский, Гагинский, Городецкий, Пильнинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Уренский и Шатковский муниципальные округа.

В результате паводка погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Одновременно в регионе продолжается освобождение территорий от воды. За сутки от подтопления освободились два частных жилых дома, 39 приусадебных участков и три участка автодорог в девяти муниципальных образованиях: Бутурлинском, Богородском, Вадском, Перевозском, Городецком, Шатковском, Пильнинском, Уренском округах и на Бору.

Ранее сообщалось, что паводком были затоплены участки, дома и дороги в 27 округах Нижегородской области.