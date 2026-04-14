Партийный десант "Единой России" проверил благоустройство общественных пространств в Канавине

14 апреля 2026 16:45
Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Представители местного отделения партии «Единая Россия» Канавинского района совместно с членом регионального политсовета «Единой России», главным врачом Городской клинической больницы № 29 и Героем Труда Российской Федерации Юлией Гаревской провели выездной мониторинг общественных и придомовых пространств. 

Сквер Героя Советского Союза Николая Фильченкова стал первым объектом на маршруте Партийного десанта. В 2023 году он выглядел заброшенным, но сегодня превратился в современное и уютное общественное пространство. Здесь можно отдохнуть на лавочках и качелях, а уже в мае горожане будут любоваться сухим фонтаном с подсветкой и оценят современное освещение. Сквер стал любимым местом отдыха для канавинцев и гостей города.

«Не могу поверить, что это один и тот же сквер! Раньше было грязно, клумбы спасали ситуацию немного, но уютно и красиво точно не было. А теперь всё просто шикарно: стильные лавочки, качели, подсвеченный фонтан — мы с правнучкой проводим здесь целые часы. Наконец-то место стало по-настоящему живым и приятным», — поделилась впечатлениями местная жительница Наталья Евсеева.

В ходе проверки инспекция оценила покрытие, скамейки, урны, качели и ограждения сквера.

«Сквер активно используется, поэтому мелкие нарушения неизбежны, и это нормально. Но по основным параметрам всё в порядке. Мы осмотрели все качели и проверили готовность сухого фонтана к запуску. Кусты подстрижены, дорожки подметены. Конечно, есть небольшие повседневные замечания, но люди работают и поддерживают порядок. Эта работа ведётся не только в рамках Партийного десанта, но и совместно с главой района, общественными организациями и активными жителями», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Канавинского района Станислав Прокопович.

Второй точкой посещения стал сквер, расположенный в пределах многоквартирных домов № 8, 11, 12, 13 и 14 «А» на улице Тонкинской. Территория внутри дворов обеспечивает простор для прогулок, что особенно важно для микрорайона с большим количеством детей. Здесь появились спортивная площадка и детский городок.

Во время инспекции было выявлено небольшое нарушение на детских качелях — требуется замена крепления. Подрядчик оперативно подключился и пообещал устранить проблему в кратчайшие сроки.

 «Сегодняшний мониторинг — это не просто проверка, а возможность на месте убедиться, как реализуется Народная программа «Единой России». Мы увидели, что дворы стали комфортнее, безопаснее и современнее. Люди благодарят за новые скамейки, ровные тротуары и освещение. Партийный десант показал: когда власть и партия работают в связке с жителями, результат не заставляет себя ждать. Будем и дальше держать руку на пульсе», — подчеркнула Герой Труда Российской Федерации Юлия Гаревская.

По итогам осмотра был составлен акт мониторинга, а также сформированы адресные предложения в адрес администрации района и профильных служб. Результаты проверки взяты на контроль партийным активом.

Напомним, Партийный десант – эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

С 2018 в Канавинском районе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 23 сквера. В ходе работ были обновлены дорожки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение, организованы детские и спортивные площадки, а также улучшено освещение и добавлены другие элементы, которые делают общественные пространства более комфортными и современными. 

 

