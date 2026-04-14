"Появятся": Исаков об отсутствии стычек в серии "Торпедо" с "Металлургом"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков прокомментировал отсутствие стычек в матчах 1/4 Кубка Гагарина против "Металлурга" после очередного поражения своей команды.

На послематчевой пресс-конференции специалисту задали вопрос о том, почему в противостоянии с магнитогорским клубом пока не возникает жестких эпизодов ни с одной из сторон, несмотря на традиционно высокий накал плей-офф.

"Нет – значит, будут. Появятся", — заявил главный тренер "Торпедо".

Ранее сообщалось, что наставник "Металлурга" назвал Алексея Исакова успешным тренером.