Спорт

"Появятся": Исаков об отсутствии стычек в серии "Торпедо" с "Металлургом"

14 апреля 2026 17:51 Спорт
Появятся: Исаков об отсутствии стычек в серии Торпедо с Металлургом

Фото: ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Алексей Исаков прокомментировал отсутствие стычек в матчах 1/4 Кубка Гагарина против "Металлурга" после очередного поражения своей команды.

На послематчевой пресс-конференции специалисту задали вопрос о том, почему в противостоянии с магнитогорским клубом пока не возникает жестких эпизодов ни с одной из сторон, несмотря на традиционно высокий накал плей-офф.

"Нет – значит, будут. Появятся", — заявил главный тренер "Торпедо".

Ранее сообщалось, что наставник "Металлурга" назвал Алексея Исакова успешным тренером.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

