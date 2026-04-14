Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:14
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 17:19
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев
14 апреля 2026 16:48
Эксклюзив
Всего 100 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
14 апреля 2026 16:30
Речные рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево запустят в июне
14 апреля 2026 16:17
Т2 и правительство Нижегородской области стали участниками Венчурного форума
14 апреля 2026 16:02
Более 4 тысяч домашних тонометров проверили нижегородцы в ходе ежегодной акции
14 апреля 2026 16:01
Чат-бот для борьбы с вейпами запустили в Нижегородской области
14 апреля 2026 15:41
Лиса забралась на дерево, спасаясь от паводка в Нижегородской области — видео
14 апреля 2026 15:30
Религиовед Фоминых рассказала, что такое Радоница и как ее встречают
Общество

Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде

14 апреля 2026 18:14 Общество
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина Швыркаева/"КП-Нижний Новгород"

Нижегородцы, пришедшие на Новое Стригинское кладбище накануне православной Пасхи, обнаружили подтопленные захоронения. Вода местами достигала 30-40 сантиметров, из-за чего люди не смогли пройти к могилам родственников, пишет "КП-Нижний Новгород"

Посетители рассказывают, что раньше этот участок считался сухим и возвышенным. Даже после сильных дождей здесь не было сырости, однако сейчас вода затопила дороги, а земля на захоронениях просела. Памятники в ряде случаев накренились.

Асфальтированная дорога к могилам частично ушла под воду, а местами оказалась разрушена. Те, кому удалось добраться до участков, отмечают серьезные повреждения.

Жители связывают произошедшее с работами по расширению кладбища, начавшимися в прошлом году. По их словам, рядом вырубили лес и засыпали территорию песком, а также изменили естественный сток воды.

"Из-за вмешательства в природу что-то пошло не так, и вода хлынула на кладбище. Видимо, не был продуман дренаж", — считают нижегородцы.

Городские власти придерживаются другой версии. В МКУ "Управление муниципальных кладбищ г. Нижнего Новгорода" заявили, что подтопление связано с обильными снегопадами зимой и активным таянием снега. По мнению специалистов, насыщенные влагой грунты хуже впитывают воду, что и могло привести к затоплению.

В учреждении сообщили, что на кладбище ведутся работы по устранению последствий. Организована круглосуточная откачка воды с помощью насосов, также проложены водоотводные канавы и ведется постоянный контроль за уровнем воды.

По данным журналистов, из-за подтопления многие могилы просели, и приводить их в порядок людям придется за собственный счет.

Ранее сообщалось, что полиция заинтересовалась разрушенными надгробиями на кладбище Дзержинска. 

Автозаводский район Кладбище Паводок
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
