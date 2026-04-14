Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина Швыркаева/"КП-Нижний Новгород"

Нижегородцы, пришедшие на Новое Стригинское кладбище накануне православной Пасхи, обнаружили подтопленные захоронения. Вода местами достигала 30-40 сантиметров, из-за чего люди не смогли пройти к могилам родственников, пишет "КП-Нижний Новгород".

Посетители рассказывают, что раньше этот участок считался сухим и возвышенным. Даже после сильных дождей здесь не было сырости, однако сейчас вода затопила дороги, а земля на захоронениях просела. Памятники в ряде случаев накренились.

Асфальтированная дорога к могилам частично ушла под воду, а местами оказалась разрушена. Те, кому удалось добраться до участков, отмечают серьезные повреждения.

Жители связывают произошедшее с работами по расширению кладбища, начавшимися в прошлом году. По их словам, рядом вырубили лес и засыпали территорию песком, а также изменили естественный сток воды.

"Из-за вмешательства в природу что-то пошло не так, и вода хлынула на кладбище. Видимо, не был продуман дренаж", — считают нижегородцы.

Городские власти придерживаются другой версии. В МКУ "Управление муниципальных кладбищ г. Нижнего Новгорода" заявили, что подтопление связано с обильными снегопадами зимой и активным таянием снега. По мнению специалистов, насыщенные влагой грунты хуже впитывают воду, что и могло привести к затоплению.

В учреждении сообщили, что на кладбище ведутся работы по устранению последствий. Организована круглосуточная откачка воды с помощью насосов, также проложены водоотводные канавы и ведется постоянный контроль за уровнем воды.

По данным журналистов, из-за подтопления многие могилы просели, и приводить их в порядок людям придется за собственный счет.

