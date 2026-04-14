Разрушенными надгробиями на кладбище Дзержинска заинтересовалась полиция Происшествия

Полиция проверяют сообщения о повреждении надгробий на кладбище Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В течение двух недель в управление МВД поступило несколько обращений от администрации кладбища о повреждении надгробных комплексов более чем на десяти могилах.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По данным на 14 апреля насчитали 16 разрушенных памятников.

"Повреждены памятники на захоронениях представителей различных этнических групп", - подчеркнули в управлении.

Сейчас устанавливается, как именно были повреждены памятники. Если выяснится, что это произошло умышленно, будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что это не первый случай погрома на кладбище в Дзержинске. В октябре 2025 года были повреждены надгробья у шести могил, в том числе участников СВО. По акту вандализма было возбуждено уголовное дело.