Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
14 апреля 2026 15:00
Главу миграционного отдела в Кстове осудят за взятку от иностранца
14 апреля 2026 14:23
Разрушенными надгробиями на кладбище Дзержинска заинтересовалась полиция
14 апреля 2026 12:45
Девушек из Узбекистана отправляли в Нижний Новгород для занятия проституцией
14 апреля 2026 11:15
Нижегородец пытался уйти от полиции и утопил машину в реке — видео
14 апреля 2026 10:14
Момент ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Гагарина попал на видео
14 апреля 2026 09:44
Эксклюзив
Полиция проверяет информацию о стрельбе по нижегородскому автобусу
14 апреля 2026 09:29
Три человека пострадали в массовом ДТП у Мызы в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 09:00
Слесарь нижегородского предприятия внезапно умер на работе
13 апреля 2026 19:39
46-летнего пешехода сбили ночью на трассе в Навашинском округе
13 апреля 2026 18:45
Экс-сенатора Дмитрия Савельева посадили на 10 лет за заказное убийство
Происшествия

Разрушенными надгробиями на кладбище Дзержинска заинтересовалась полиция

14 апреля 2026 14:23 Происшествия
Разрушенными надгробиями на кладбище Дзержинска заинтересовалась полиция

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция проверяют сообщения о повреждении надгробий на кладбище Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. 

В течение двух недель в управление МВД поступило несколько обращений от администрации кладбища о повреждении надгробных комплексов более чем на десяти могилах.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По данным на 14 апреля насчитали 16 разрушенных памятников.

"Повреждены памятники на захоронениях представителей различных этнических групп", - подчеркнули в управлении. 

Сейчас устанавливается, как именно были повреждены памятники. Если выяснится, что это произошло умышленно, будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим, что это не первый случай погрома на кладбище в Дзержинске. В октябре 2025 года были повреждены надгробья у шести могил, в том числе участников СВО. По акту вандализма было возбуждено уголовное дело. 

Вандализм Кладбище МВД
Новости по теме
08 апреля 2026 11:47
Почти 350 млн рублей выделили на расширение Ново-Стригинского кладбища
18 марта 2026 09:09
Более 20 000 мест для захоронений создадут на Ново-Стригинском кладбище
02 марта 2026 11:32
Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
