Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области

Движение транспорта на трех участках региональных и межмуниципальных дорог восстановили в Нижегородской области после снижения уровня паводковых вод. Об этом сообщили в ГУАД региона.
В Кулебакском округе движение восстановлено по мостам через реки Шилокша и Леметь на трассе "Владимир - Муром - Арзамас". Проезд осуществляется в штатном режиме, при этом специалисты продолжают наблюдать за состоянием сооружений.
В Сокольском округе открыли дорогу "Дорофеево - Гавриловка" в районе деревни Оловягино. Ранее там фиксировались перелив воды и размыв насыпи, сейчас движение восстановлено, ведется мониторинг ситуации.
Также проезд возобновлен на участке дороги "Криуша - Вад - Перевоз - Бутурлино - Толба" в Перевозском округе, где уровень воды снизился.
На всех участках организовано постоянное наблюдение. Дорожные службы продолжают контролировать паводковую обстановку и готовы оперативно реагировать на ее изменения.
В управлении также напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов, и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее в МЧС рассказали, что подтопления на данный момент зафиксированы в 23 муниципалитетах Нижегородской области.
