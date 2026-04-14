Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области

14 апреля 2026
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области

Фото: ГУАД Нижегородской области

Движение транспорта на трех участках региональных и межмуниципальных дорог восстановили в Нижегородской области после снижения уровня паводковых вод. Об этом сообщили в ГУАД региона. 

В Кулебакском округе движение восстановлено по мостам через реки Шилокша и Леметь на трассе "Владимир - Муром - Арзамас". Проезд осуществляется в штатном режиме, при этом специалисты продолжают наблюдать за состоянием сооружений.

В Сокольском округе открыли дорогу "Дорофеево - Гавриловка" в районе деревни Оловягино. Ранее там фиксировались перелив воды и размыв насыпи, сейчас движение восстановлено, ведется мониторинг ситуации.

Также проезд возобновлен на участке дороги "Криуша - Вад - Перевоз - Бутурлино - Толба" в Перевозском округе, где уровень воды снизился.

На всех участках организовано постоянное наблюдение. Дорожные службы продолжают контролировать паводковую обстановку и готовы оперативно реагировать на ее изменения.

В управлении также напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов, и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Ранее в МЧС рассказали, что подтопления на данный момент зафиксированы в 23 муниципалитетах Нижегородской области.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Дороги Паводок
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных