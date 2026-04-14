Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Движение транспорта на трех участках региональных и межмуниципальных дорог восстановили в Нижегородской области после снижения уровня паводковых вод. Об этом сообщили в ГУАД региона.

В Кулебакском округе движение восстановлено по мостам через реки Шилокша и Леметь на трассе "Владимир - Муром - Арзамас". Проезд осуществляется в штатном режиме, при этом специалисты продолжают наблюдать за состоянием сооружений.

В Сокольском округе открыли дорогу "Дорофеево - Гавриловка" в районе деревни Оловягино. Ранее там фиксировались перелив воды и размыв насыпи, сейчас движение восстановлено, ведется мониторинг ситуации.

Также проезд возобновлен на участке дороги "Криуша - Вад - Перевоз - Бутурлино - Толба" в Перевозском округе, где уровень воды снизился.

На всех участках организовано постоянное наблюдение. Дорожные службы продолжают контролировать паводковую обстановку и готовы оперативно реагировать на ее изменения.

В управлении также напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов, и следовать указаниям временных дорожных знаков.

Ранее в МЧС рассказали, что подтопления на данный момент зафиксированы в 23 муниципалитетах Нижегородской области.