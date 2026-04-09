Общество

Смены в нижегородских лагерях перенесут из-за подтоплений

09 апреля 2026 18:29
Смены в нижегородских лагерях перенесут из-за подтоплений

Фото: Max-канал Михаила Пучкова

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков провел рабочее совещание по ситуации с подтопленными лагерями. Вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора он обсудил первоочередные и дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности перед стартом летней оздоровительной кампании. Об этом глава ведомства сообщил в своем Max-канале. 

По словам министра, сейчас принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки и минимизации последствий подтопления. Во всех пострадавших лагерях оперативно закрыли скважины и источники водоснабжения, чтобы предотвратить попадание талой воды, а также отключили электричество. Продукты питания переместили в безопасные места. Уровень воды к настоящему времени снизился.

"На момент начала подтопления смен в лагерях не проводилось, соответственно, детей на территории не было. Смены, запланированные на апрель, будут проведены в другие даты и всем детям уже предложены путевки", - сообщил он.

Министр добавил, что на понедельник, 13 апреля, запланировано расширенное совещание с директорами всех загородных детских оздоровительных лагерей региона, на котором вместе с представителями Роспотребнадзора будет обсуждена подготовка к летней оздоровительной кампании с учётом сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Городце подтопило территории детских лагерей "Салют" и имени Гуцева, а также пансионата "Аврора". По последним данным, паводок затронул 27 муниципальных образований региона. 

