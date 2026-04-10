СК начал проверку после затопления СНТ "Колос" на Бору

В Нижегородской области следователи начали проверку по факту затопления СНТ "Колос" в Кантауровском сельсовете Борского округа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Проверка проводится по признакам преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ — "Халатность".

По информации ведомства, вся территория садоводческого товарищества оказалась под водой. Глубина затопления достигает от 1 до 2 метров, в зоне подтопления находятся 180 домов.

При этом жители заявляют, что их поселок не отражен в паводковых отчетах администрации Борского округа и МЧС.

Похожая ситуация, по словам местных жителей, складывается и в других СНТ вдоль рек Линды и Санды. Они предполагают, что причиной масштабного подтопления мог стать избыточный сброс воды через плотину на реке Санда в районе села Зиняки Городецкого округа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подтопило 14 низководных мостов.