Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2026 19:43
СК начал проверку после затопления СНТ "Колос" на Бору
10 апреля 2026 19:25
Полуфабрикаты из будущего выявили в Нижегородской области
10 апреля 2026 18:01
Эксклюзив
Отец Илона Маска призвал сосредоточиться на Луне вместо Марса
10 апреля 2026 17:53
Ограничение на движение транспорта по ночам введут на старом Борском мосту
10 апреля 2026 17:48
"Ростелеком Лицей" снова поможет подготовиться к "Диктанту Победы"
10 апреля 2026 16:52
Контроль за ценами в подтопленных районах усилит нижегородское УФАС
10 апреля 2026 16:49
Эксклюзив
Отец Илона Маска назвал чепухой санкции против России
10 апреля 2026 16:35
Снег помог сохранить посевы в Кстовском округе
10 апреля 2026 16:24
Сезон охоты на боровую дичь стартует в Нижегородской области
10 апреля 2026 16:08
Нижегородского тренера вновь оправдали по делу об убийстве росгвардейца
Общество

10 апреля 2026 19:43 Общество
В Нижегородской области следователи начали проверку по факту затопления СНТ "Колос" в Кантауровском сельсовете Борского округа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Проверка проводится по признакам преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ — "Халатность".

По информации ведомства, вся территория садоводческого товарищества оказалась под водой. Глубина затопления достигает от 1 до 2 метров, в зоне подтопления находятся 180 домов.

При этом жители заявляют, что их поселок не отражен в паводковых отчетах администрации Борского округа и МЧС.

Похожая ситуация, по словам местных жителей, складывается и в других СНТ вдоль рек Линды и Санды. Они предполагают, что причиной масштабного подтопления мог стать избыточный сброс воды через плотину на реке Санда в районе села Зиняки Городецкого округа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подтопило 14 низководных мостов.

Новости по теме
09 апреля 2026 18:29
Смены в нижегородских лагерях перенесут из-за подтоплений
08 апреля 2026 13:30
Водопропускная труба обрушилась в Шахунском округе из-за паводка
07 апреля 2026 17:49
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде: список телефонов
