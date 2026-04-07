Пансионат и два детских лагеря затопило в Городецком округе Общество

Фото: скриншот видео Александра Мудрова

В Городецком округе из-за паводка подтоплены несколько дорог, пансионат "Аврора", а также территории детских лагерей "Салют" и имени Гуцева. Об этом сообщил глава МСУ Александр Мудров в своем телеграм-канале.

По его информации, на подъезде к деревне Коньково Бриляковского сельсовета разрушено 25 метров дорожного полотна. Кроме того, вода залила участок протяженностью около 500 метров на дороге между деревнями Мошкино и Конево.

Из-за подъема уровня воды в реке Узоле возникла угроза подтопления Узольского поселка. Для защиты территории там соорудили временную дамбу из мешков с песком.

В районе деревни Чуркино Зиняковского сельсовета переполнился пруд, что привело к подтоплению самого населенного пункта и улицы Речной в селе Зиняки. В настоящее время специалисты регулируют сброс воды из пруда в реку Санду.

Детский лагерь имени Гуцева и пансионат "Аврора" закрыты, объекты обесточены, отдыхающих на их территории нет. В лагере "Салют" вода подошла к зданию конюшни, музею самолетов и автогородку. Четырех лошадей планируется перевести в другое помещение. Также существует риск подтопления подъездной дороги к лагерю.

"Все упомянутые случаи находятся на особом контроле. Будут предприняты необходимые меры для устранения последствий подтоплений", — подчеркнул Мудров.

Ранее был опубликован список затопленных мостов в Нижегородской области.