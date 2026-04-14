Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
14 апреля 2026 18:36 Политика
Евгений Люлин уступил место председателя десятикласснику из Дзержинска

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

14 апреля председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с учениками 10 «А» класса школы №17 города Дзержинска. Ребята познакомились с работой регионального парламента, поучаствовали в увлекательной викторине и задали Евгению Люлину множество вопросов.

На встречу со спикером регионального парламента приехали старшеклассники с самыми разными талантами. Среди них – победители всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, представители «Движения Первых», юнармейцы. Они увлекаются программированием, театром, музыкой, изобразительным искусством, видеомонтажом, наукой – от микробиологии до ядерной физики. Почти все серьёзно занимаются спортом – плаванием, лыжными гонками, фехтованием, карате, рукопашным боем, конным спортом, среди ребят есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

В зале заседаний Законодательного Собрания ребята настолько вжились в роль депутатов, что даже избрали председателем своего одноклассника – Матвея Пронченко, опробовав систему электронного голосования. Старшеклассники ответили на вопросы викторины о работе парламента. В результате первое место разделили команды «ПММ» и «Кремль», которым Евгений Люлин вручил памятные подарки.

Школьники задавали вопросы о развитии промышленности, о том, какие предприятия откроются в Дзержинске, о миграции молодёжи, о роли спорта в жизни. Спрашивали, как Евгений Люлин учился в школе, готов ли поддерживать киберспорт. Чьи советы стоит слушать при выборе будущей профессии. Даже спросили, как попасть на место председателя Законодательного Собрания. Евгений Люлин откровенно отвечал на все вопросы и делился с ребятами опытом.

Спикер регионального парламента рассказал старшеклассникам про свой первый рабочий день в Законодательном Собрании 26 апреля 2002 года. Тогда он волновался, потому что депутаты впервые избрали его председателем.

Председатель регионального парламента отметил, что его порадовало сочетание в ребятах высоких учебных и спортивных результатов. «Моя мечта, чтобы каждый человек в нашей стране с детского возраста занимался физкультурой и спортом. В Дзержинске мы реализуем программу по строительству футбольных полей в детских садах. Сейчас их уже 19, но за ближайшие несколько лет откроем такие поля в каждом садике», – рассказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

«Было очень волнующе, тем более что я сидел в президиуме рядом с председателем Законодательного Собрания, чувствовал его энергетику, то, что он реально хочет помочь всему нашему округу. Очень интересно было побывать в здании, хранящем память об исторических событиях. Хотелось бы посмотреть, как проходит настоящее заседание регионального парламента. И обязательно хочется сюда вернуться», – поделился впечатлениями Матвей Пронченко.

Иван Масленицын, который планирует связать свою жизнь с политикой, рассказал, что ему очень понравилась и викторина, и вопросы ребят, и ответы Евгения Борисовича: «Он отвечал искренне, от души».

Вероника Есина добавила, что ей бы хотелось, чтобы в региональный парламент пришло как можно больше школьников, и чтобы они узнали, как на самом деле принимаются законы.

«Такие поездки – мощное мотивирующее мероприятие, которое поможет ребятам в выборе будущей профессии», – выразила уверенность директор дзержинской школы №17 Ольга Прохорова.

В завершение встречи Евгений Люлин пригласил ребят прийти в воскресенье, 19 апреля, в 18.00 на стадион «Химик» в Дзержинске, чтобы поболеть за ФК «Химик», который сыграет домашний матч с командой «Крылья Советов-2» из Самары.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных