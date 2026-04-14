Евгений Люлин уступил место председателя десятикласснику из Дзержинска Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

14 апреля председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с учениками 10 «А» класса школы №17 города Дзержинска. Ребята познакомились с работой регионального парламента, поучаствовали в увлекательной викторине и задали Евгению Люлину множество вопросов.

На встречу со спикером регионального парламента приехали старшеклассники с самыми разными талантами. Среди них – победители всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, представители «Движения Первых», юнармейцы. Они увлекаются программированием, театром, музыкой, изобразительным искусством, видеомонтажом, наукой – от микробиологии до ядерной физики. Почти все серьёзно занимаются спортом – плаванием, лыжными гонками, фехтованием, карате, рукопашным боем, конным спортом, среди ребят есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

В зале заседаний Законодательного Собрания ребята настолько вжились в роль депутатов, что даже избрали председателем своего одноклассника – Матвея Пронченко, опробовав систему электронного голосования. Старшеклассники ответили на вопросы викторины о работе парламента. В результате первое место разделили команды «ПММ» и «Кремль», которым Евгений Люлин вручил памятные подарки.

Школьники задавали вопросы о развитии промышленности, о том, какие предприятия откроются в Дзержинске, о миграции молодёжи, о роли спорта в жизни. Спрашивали, как Евгений Люлин учился в школе, готов ли поддерживать киберспорт. Чьи советы стоит слушать при выборе будущей профессии. Даже спросили, как попасть на место председателя Законодательного Собрания. Евгений Люлин откровенно отвечал на все вопросы и делился с ребятами опытом.

Спикер регионального парламента рассказал старшеклассникам про свой первый рабочий день в Законодательном Собрании 26 апреля 2002 года. Тогда он волновался, потому что депутаты впервые избрали его председателем.

Председатель регионального парламента отметил, что его порадовало сочетание в ребятах высоких учебных и спортивных результатов. «Моя мечта, чтобы каждый человек в нашей стране с детского возраста занимался физкультурой и спортом. В Дзержинске мы реализуем программу по строительству футбольных полей в детских садах. Сейчас их уже 19, но за ближайшие несколько лет откроем такие поля в каждом садике», – рассказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

«Было очень волнующе, тем более что я сидел в президиуме рядом с председателем Законодательного Собрания, чувствовал его энергетику, то, что он реально хочет помочь всему нашему округу. Очень интересно было побывать в здании, хранящем память об исторических событиях. Хотелось бы посмотреть, как проходит настоящее заседание регионального парламента. И обязательно хочется сюда вернуться», – поделился впечатлениями Матвей Пронченко.

Иван Масленицын, который планирует связать свою жизнь с политикой, рассказал, что ему очень понравилась и викторина, и вопросы ребят, и ответы Евгения Борисовича: «Он отвечал искренне, от души».

Вероника Есина добавила, что ей бы хотелось, чтобы в региональный парламент пришло как можно больше школьников, и чтобы они узнали, как на самом деле принимаются законы.

«Такие поездки – мощное мотивирующее мероприятие, которое поможет ребятам в выборе будущей профессии», – выразила уверенность директор дзержинской школы №17 Ольга Прохорова.

В завершение встречи Евгений Люлин пригласил ребят прийти в воскресенье, 19 апреля, в 18.00 на стадион «Химик» в Дзержинске, чтобы поболеть за ФК «Химик», который сыграет домашний матч с командой «Крылья Советов-2» из Самары.