Нижегородцам показали спутниковые снимки дублера проспекта Гагарина Общество

Спутник зафиксировал ход строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Кадры опубликовал региональный минтранс.

На спутниковых снимках видно, как продвинулись работы, стартовавшие в 2024 года. Сейчас общая техническая готовность объекта приближается к 50%.

Основные работы ведутся в рамках второй и третьей очередей проекта. Уже уложено 7,4 километра асфальтобетонного покрытия, построен путепровод в составе развязки с трассой Р-158, а также открыт для движения участок федеральной автодороги протяженностью 1,2 километра. Переустройство инженерных коммуникаций выполнено почти наполовину.

Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км. Срок строительства рассчитан на 4,5 года. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей, а срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев.

Концессионер рассчитывает завершить вторую и третью очереди раньше намеченных сроков. Движение по третьей очереди планируется открыть до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года. Реализация четвертой очереди с мостом через Оку начнется после привлечения федерального софинансирования.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект переустройства объектов магистрального транспорта газа ПАО "Газпром", предусмотренный в рамках строительства дублера Гагарина.