Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2026 09:11
Нижегородцам показали спутниковые снимки дублера проспекта Гагарина
15 апреля 2026 07:42
В Нижнем Новгороде планируют отказаться от бумажных билетов в транспорте
15 апреля 2026 07:00
Выставочный зал на Черниговской набережной планируют начать строить в апреле
14 апреля 2026 20:00
Нижегородскую "Швейцарию" посетили 3,5 млн человек
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:50
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая
14 апреля 2026 18:38
Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:14
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 17:19
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев
Спутник зафиксировал ход строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Кадры опубликовал региональный минтранс.

На спутниковых снимках видно, как продвинулись работы, стартовавшие в 2024 года. Сейчас общая техническая готовность объекта приближается к 50%.

Основные работы ведутся в рамках второй и третьей очередей проекта. Уже уложено 7,4 километра асфальтобетонного покрытия, построен путепровод в составе развязки с трассой Р-158, а также открыт для движения участок федеральной автодороги протяженностью 1,2 километра. Переустройство инженерных коммуникаций выполнено почти наполовину.

Напомним, проект реализуется по концессионному соглашению от 2 декабря 2023 года. Протяженность новой магистрали составит более 12,3 км. Срок строительства рассчитан на 4,5 года. Общий объем инвестиций оценивается в 64,4 млрд рублей, а срок действия концессии составляет 30 лет и 9 месяцев.

Концессионер рассчитывает завершить вторую и третью очереди раньше намеченных сроков. Движение по третьей очереди планируется открыть до 30 сентября 2026 года, по второй — до 30 июня 2027 года. Реализация четвертой очереди с мостом через Оку начнется после привлечения федерального софинансирования.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза отклонила проект переустройства объектов магистрального транспорта газа ПАО "Газпром", предусмотренный в рамках строительства дублера Гагарина.

Новости по теме
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
02 апреля 2026 16:46
Георгиевский съезд в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца июня
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
