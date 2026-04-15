Поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение медкадрами на селе обсудят законодатели ПФО

Поддержку сельхозпроизводителей и обеспечение медкадрами на селе обсудят законодатели ПФО

15-17 апреля в Йошкар-Оле проходят мероприятия 79-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. В них принимают участие председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, председатели региональных парламентов регионов округа, депутат ЗСНО, руководитель аппарата Максим Ребров, члены Ассоциации молодежных парламентов Приволжья.

В работе 79-го заседания Совета законодателей ПФО впервые примут участие представители законодательных органов власти регионов из других федеральных округов. К обсуждению подключатся председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов (Центральный федеральный округ) и председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов (Дальневосточный федеральный округ). Также в заседании примут участие представители Совета Федерации и Государственной Думы.

«География участников Совета законодателей ПФО расширяется. Наш опыт интересен коллегам из регионов других федеральных округов России. Это говорит о высоком уровне межрегионального взаимодействия и востребованности нашей площадки для обсуждения самых актуальных вопросов законодательного обеспечения развития страны», – подчеркнул Евгений Люлин.

На 15 апреля запланировано посещение музейно-патриотического центра «Герои Отечества», где представлена экспозиция, посвященная событиям специальной военной операции, и филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

16 апреля состоится XIV заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах субъектов РФ ПФО, в котором примет участие Евгений Люлин. Молодые парламентарии обсудят вопросы организации досуга молодежи в сельской местности и малых городах регионов ПФО.

Также запланировано посещение ведущих агропредприятий республики и экопарка «ЗаАзяково». В рамках рабочего совещания, посвященного развитию агропромышленного комплекса в Республике Марий Эл и в Приволжском федеральном округе, парламентарии обсудят меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, реализацию инвестиционных проектов и грантовых программ.

17 апреля состоится пленарное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое проведет председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Законодатели обсудят вопросы развития агропромышленного комплекса как гарантию продовольственной безопасности и повышения качества жизни граждан и совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения в субъектах РФ Приволжского федерального округа.

Перед началом заседания законодатели округа возложат цветы к Вечному огню у мемориального ансамбля Воинской Славы в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы и посетят выставку «Широка страна моя родная!» в Доме дружбы народов Республики Марий Эл.

