Происшествия

Началось: четыре травяных пожара произошло за сутки в Нижегородской области

16 апреля 2026 12:38 Происшествия
пожары

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Первые травяные пожары зафиксированы в Нижегородской области. По данным регионального МЧС, за сутки произошло четыре таких случая: в Спасском, Дивеевском, Лукояновском муниципальных округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода. 

Общая площадь возгорания превысила 40 000 кв. метров. В результате нет ни пострадавших, ни погибших. Имущество также не повреждено. 

В МЧС напоминают, что при сухой и ветреной погоде огонь распространяется крайне стремительно, создавая угрозу для жилых домов и хозпостроек. Людей призывают не поджигать траву, не оставлять мусор и бросать непотушенные окурки. Особенно осторожными следует быть на дачных участках и в лесу. 

