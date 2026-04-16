Началось: четыре травяных пожара произошло за сутки в Нижегородской области

Первые травяные пожары зафиксированы в Нижегородской области. По данным регионального МЧС, за сутки произошло четыре таких случая: в Спасском, Дивеевском, Лукояновском муниципальных округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода.
Общая площадь возгорания превысила 40 000 кв. метров. В результате нет ни пострадавших, ни погибших. Имущество также не повреждено.
В МЧС напоминают, что при сухой и ветреной погоде огонь распространяется крайне стремительно, создавая угрозу для жилых домов и хозпостроек. Людей призывают не поджигать траву, не оставлять мусор и бросать непотушенные окурки. Особенно осторожными следует быть на дачных участках и в лесу.
