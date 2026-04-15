Первое возгорание сухой травы ликвидировали в Кстовском районе

В селе Чернуха Кстовского района зафиксировано первое в этом сезоне возгорание сухой растительности.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 2 гектара.
В тушении участвовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.
