Первое возгорание сухой травы ликвидировали в Кстовском районе

В селе Чернуха Кстовского района зафиксировано первое в этом сезоне возгорание сухой растительности.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 2 гектара.

В тушении участвовали 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами.